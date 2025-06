Österreich ist viertsicherstes Reiseland der Welt

Berücksichtigt wurden 35 Kriterien, die in die Kategorien Naturkatastrophen, Gewalt in der Gesellschaft, Beteiligung an internen oder externen bewaffneten Konflikten, Gesundheitsinfrastruktur und Militarisierung des Landes eingeteilt worden sind. Unter den unsichersten Ländern der Welt sind demnach viele alte und neue Konfliktherde, die oft mit hohen Naturrisiken verbunden sind. Dazu zählen die Philippinen, Kolumbien und Mexiko, Russland, die USA und Syrien. Die Ukraine schneidet trotz des Kriegs vergleichsweise besser ab.