E-Rezept soll bis 2022 für alle verfügbar sein

30.000 Rezepte im Rahmen des Pilotprojekts in Kärnten ausgestellt

Wenn in der Apotheke nicht nur der QR-Code gescannt, sondern auch die E-Card gesteckt wird, dann kann der Apotheker nicht nur das aktuell verordnete Medikament, sondern alle offene E-Rezepte einer Person abrufen. Wie jetzt schon in der E-Medikation können damit etwaige Wechselwirkungen von Medikamenten aufgezeigt werden. In einem Pilotprojekt wurde das E-Rezept heuer von Juni bis September in Kärnten erprobt. Daran haben 33 Ordinationen und 13 Apotheken teilgenommen, es wurden 33.000 Rezepte ausgestellt.