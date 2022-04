E-Medikation ausgefallen: Probleme in Apotheken

Einfach mit der E-Card in die Apotheke gehen, um das zuvor vom Arzt verschriebene Medikament abzuholen - das geht derzeit in einigen Landesteilen nur eingeschränkt. Denn die E-Medikation, eine Funktion der Elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), die österreichweit in Apotheken, Kassenordinationen und öffentlichen Krankenhäusern zur Verfügung steht, machte Probleme.