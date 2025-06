Große Trauer um einen der größten Sportler Japans!

Den Tod von „Mr. Pro Baseball“, wie Nagashima in Japan genannt wurde, verkündeten Zeitungen in Sonderausgaben, die an Straßenecken verteilt wurden – eine Reminiszenz an frühere Zeiten, als Zeitungen besonders wichtige Nachrichten auf diese Weise in die Welt trugen. Japans Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi sagte, Nagashima habe „der Gesellschaft lebhafte Träume und Hoffnungen gegeben“.