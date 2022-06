ÖEHV-Star beendet seine Nationalteam-Karriere

„Ich durfte unglaubliche Erfahrungen sammeln und machen, durfte so viele Länder bereisen und Leute kennenlernen. Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeiten und für meine Teamkarriere, auf die ich mit Stolz zurückblicke“, sagte der 33-Jährige. Lebler nahm an Olympia in Sotschi teil und schaffte mit dem Nationalteam 2018 in Kopenhagen und 2022 in Tampere den Klassenerhalt in der A-WM. „Die Olympischen Spiele 2014 waren mit Sicherheit das Größte“, resümierte er.