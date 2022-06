Übrig bleibt eine Rumpf-Ukraine

Es reicht, wenn Waffenlieferungen an die Ukraine den russischen Vormarsch bremsen und so teuer wie möglich machen, bis Putin bemerkt, dass sein Eroberungskrieg ein Nullsummenspiel ist. Dann wird der Krieg, wie in Bosnien, am letzten Stand der Fronten einfrieren und eine schwärende Wunde Europas bleiben, denn die Ukrainer werden den Kampf als Partisanenkrieg fortsetzen. Sie haben Erfahrung darin.