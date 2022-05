„Ohne Windkraft schaffen wir Energiewende nicht!“

Neuner: „Die Politik hat noch nicht erkannt, dass Kärnten ohne die Windkraft die Energiewende nicht schaffen wird.“ Photovoltaik und Wasserkraft alleine reichen nicht aus, vor allem im Winter bräuchte es auch „stürmische“ Unterstützung. Vorurteile, Windräder seien in Kärnten nicht effizient genug, seien falsch: „Es gibt genügend Wind, vor allem in den Nockbergen und an der Grenze zur Steiermark.“