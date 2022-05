Wenn tausende Medikamente pro Tag gebraucht werden

Neun Krankenhäuser werden versorgt

Rund 300 unterschiedliche Produkte - wie Salben, Zäpfchen, Zytostatika und Co. - werden in der Apotheke selbst hergestellt. „Durch Erhitzen, Einfärben oder Infrarotstrahlung wird überprüft, ob bei den Rohstoffen auch das drinnen ist, was draufsteht“, erklärt die Klinische Pharmazeutin Katja Sternad.