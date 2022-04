Die wichtigen Zahnräder eines Krankenhauses

Neue „Krone“-Serie holt Personal vor den Vorhang

In einer neuen Serie, die in den nächsten Wochen in der „Krone“ erscheinen wird, werden Sie Interessantes, Spannendes und zum Teil auch Skurriles über Berufsgruppen lesen können, die im Hintergrund eines jeden Krankenhauses agieren und zu einem ordnungsgemäßen Ablauf beitragen. Mehrere Kabeg-Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen geben einen Einblick, in ihren Berufsalltag, berichten über nötige Voraussetzungen und sprechen über die Institution Krankenhaus, die nicht selten als „eigene Welt“ bezeichnet wird – was bei insgesamt mehr als 8000 Beschäftigten aber durchaus plausibel erscheint.