Kritik wird lauter! Ricciardo droht McLaren-Abgang

„Mit Ausnahme des Monza-Sieges (2021, Anm.) und wenigen anderen Rennen, hat er seine und unsere Erwartungen nicht erfüllen können“, so Brown gegenüber „Sky“. Er würde Ricciardo natürlich lieber näher an Lando Norris sehen, um einen guten internen Zweikampf zu garantieren, jedoch fühlt er sich weiterhin nicht wohl im Auto, so der US-Amerikaner weiter.