„Die Stimmung in Leogang könnte kippen“

An ein Mehr an Hotels und Ferienwohnungen kann auch nicht ernsthaft gedacht werden. Die Grundstückspreise steigen wie allerorts im Bundesland rapide an, speziell für die Jungen wird der Wohntraum immer unerreichbarer. Und die Betriebe, die in Hochzeiten bis zu 2500 Personen beschäftigen, suchen händeringend nach Mitarbeitern.