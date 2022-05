Pfarrwerfen: Der Ort wächst und wächst

Prozentuell ist Pfarrwerfen die am stärksten wachsende Gemeinde Salzburgs. „Rund 16 Prozent Bevölkerungswachstum in den letzten fünf Jahren ist Spitze im Bundesland“, sagt Bürgermeister Bernhard Weiß (ÖVP). Seit 2013 ist er Ortschef von aktuell knapp mehr als 2500 Einwohnern. Gemeindeamt, Festsaal, Senionrenwohnhaus und Wohnbau-Projekte alles ist in Pfarrwerfen im letzten Jahrzehnt bereits auf Schiene gebracht worden. Der kleine Ort am Fuß des Tennengebirges ist aus dem Schatten von Werfen gewachsen.