Stufenweises Öl-Embargo: Ungarn bremst nun doch

Zwei Drittel des russischen Öls kommt per Schiff

Ein zweigeteiltes Öl-Embargo wäre nicht so zahnlos, wie es den Anschein haben mag: Immerhin bezieht die EU zwei Drittel ihrer Öl-Lieferungen aus Russland per Schiff, nur ein Drittel kommt via Pipelines in den Westen.