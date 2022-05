Bär im Karwendel: „Keine Gefahr für Menschen“

Schafsrisse und Rehriss in Osttirol in Abklärung

Dafür wurden weitere mögliche Risse in Osttirol bekannt. Am Wochenende sei auf einer Heimweide in Untertilliach ein Schaf tot aufgefunden worden. Von einer Heimweide im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol wurden der Behörde ein totes und ein vermisstes Lamm gemeldet. Und in Kartitsch wurde ein totes Reh entdeckt.