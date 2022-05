Andie MacDowells lässiges Kristall-Augen-Make-up

Smaragdgrün am roten Teppich

Am letzten Abend der Filmfestspiele hatte MacDowell an der Croisette am roten Teppich sichtlich Spaß in einem smaragdgrünen Kleid, zu dem sie darauf abgestimmte, smaragdgrüne Kristall-Steinchen, die unter ihren Augenlidern angeklebt waren, in ihr Make-up eingebaut hatte. Eine glänzende Idee!