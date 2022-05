Golf: Wiesberger mit Top-Schlusstag auf Rang 24

Schwache Schlussrunde für Schwab in Fort Worth

Golf-Profi Matthias Schwab fiel indes am Schlusstag des PGA-Turniers Charles Schwab Challenge in Fort Worth zurück. Der 27-jährige Steirer startete am Sonntag mit zwei Birdies auf den ersten zwei Bahnen ausgezeichnet, musste aber gleich auf den folgenden zwei Löchern Schlagverluste hinnehmen. Nach insgesamt sechs Bogeys und einem Doppel-Bogey kam Schwab mit einer 75er-Runde (fünf über Par) ins Clubhaus und rutschte von Rang 42 ungefähr auf Platz 60 zurück.