„Sehe mehr Chancen als Risiken mit ÖFB-Team!“

Mit der Kadergröße wollte Rangnick auch der Belastung Rechnung tragen. Von der U21 wird am Wochenende zusätzlich Patrick Wimmer zum Team stoßen. Der Neo-Teamchef kündigte zudem Rotation an. „Speziell in den Spielen Nummer zwei, drei und vier wird es so sein, dass man auch mit frischen Beinen in die Spiele gehen kann.“ Auch die drei Torhüter - Basel-Legionär Heinz Lindner, Austrias Patrick Pentz und der erstmals nominierte Ex-Schalker Martin Fraisl - sollen sich alle zeigen können. Dennoch will Rangnick schon in der Nations League selbstbewusste Auftritte sehen.