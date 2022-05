Rangnick gibt Job auf - den bei Manchester United!

Er wird also doch nicht auf zwei Hochzeiten tanzen - Ralf Rangnick wird sich ab sofort ausschließlich dem Fußball-Nationalteam Österreichs widmen können! Denn der neue Mann an der Spitze des rot-weiß-roten Kicks beendete leise, still und (beinahe) heimlich seine Berater-Tätigkeit bei Manchester United und kann somit den Kritikern, die ihm seit Wochen wegen der Doppelbelastung auf die Zehen gestiegen waren, den Wind aus den Segeln nehmen.