Paukenschlag! Rangnick sieht Alaba nicht links

Einer der anderen ist Philipp Lienhart. Der Freiburg-Legionär fehlte beim Kennenlernen krankheitsbedingt, soll laut Rangnick aber Mitte oder Ende der Woche zum Team stoßen. Das erste Länderspiel der neuen Ära steht am Freitag in Osijek gegen Vizeweltmeister Kroatien auf dem Programm. Am folgenden Montag geht es daheim gegen EM-Halbfinalist Dänemark sowie vier Tage später erneut in Wien gegen Weltmeister Frankreich. Abgeschlossen wird die zweiwöchige Zusammenkunft am 13. Juni mit einem Gastspiel in Dänemark.