„Rangnick passt besser zu ÖFB-Team als zu ManUtd“

Die Meinung der Experten

Am Rande des Champions-League-Finales in Paris nahmen Steffen Freund und Jan-Age Fjörtoft, Experten bei ServusTV, zu Rangnick Stellung: „Für ihn eine schwere Aufgabe“, so Freund, „er muss die österreichische Mentalität verstehen, das Team mitreißen können“, so Freund. Fjörtoft, oft in England: „Zumindest passt Rangnick besser zu Österreich als zu Manchester United!“