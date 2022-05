Die besten Barkeeper mixen Cocktails in Graz

„Hier werden die Trends für die Zukunft gelegt, wir zeigen, was uns auf kulinarischer Ebene in den nächsten Monaten begleiten wird“, beschreibt Veranstalter Pichler das Großereignis. „Und das im kleinen Graz, das macht natürlich stolz.“ Nur in Madrid findet in Europa eine größere Veranstaltung statt.