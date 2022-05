Ukraine: Litauer spenden 5 Mio. € für Kampfdrohne

Vor Auslieferung steht noch „viel Papierkram“

Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas kündigte am Sonntag an, sein Stellvertreter werde in der kommenden Woche in die Türkei reisen, um eine vorläufige Bestellung zu unterzeichnen. Er schränkte jedoch ein, es werde „viel Papierkram“ geben. Die Regierung setze aber auf eine „wohlwollende“ Herangehensweise aller Beteiligten.