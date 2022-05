Krems besiegt Hard im ersten Finalduell mit 31:30

Der Herausforderer aus Krems hat das erste Finalspiel in der Handball Liga Austria (HLA) gewonnen. Die Niederösterreicher siegten am Samstag bei Titelverteidiger HC Hard mit 31:30 (15:16,27:27) nach Verlängerung und gingen in der „best of three“-Serie mit 1:0 in Führung. Damit kann der UHK nächsten Samstag (20.20 Uhr) mit Heimvorteil in Krems den zweiten Meistertitel der Clubgeschichte holen.