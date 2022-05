Rückblick-Schwindel | Das Unerwartete

Blenden wir einmal nur um ein Jahr zurück: Da saß Sebastian Kurz als Bundeskanzler fest im Sattel, flankiert von einer Truppe treu ergebener Mitstreiter samt der Minister Gernot Blümel und Elisabeth Köstinger. In der FPÖ sägte Herbert Kickl gerade heftig an Norbert Hofers Chefsessel. Erfolgreich, wie man einige Tage später wusste, als Hofer hinschmiss und den Weg an die blaue Spitze für seinen Parteifeind frei machte. Gleichzeitig gab die SPÖ das bekannt zerstrittene Bild ab - relative Einigkeit herrschte höchstens in einer Frage: Mit Pamela Rendi-Wagner werde man nichts gewinnen. 365 Mal hat sich die Erde seither um ihre Achse gedreht, der Menschheit freilich wurde in dieser Zeit schwindlig, als wäre es zehnmal mehr gewesen. Wenn schon der Rückblick solchen Schwindel erzeugt - was blüht uns denn dann noch alles?