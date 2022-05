Einblick ins Gefängnis: So leben Schwerverbrecher

Um Punkt sieben Uhr früh beginnt der Tag in der Justizanstalt Graz-Karlau mit dem allgegenwärtigen Schlüsselgeklimper. Nach dem Aufschließen und der Standeskontrolle heißt es für die Häftlinge ausrücken in die Anstaltsbetriebe. „Bei uns herrscht Arbeitspflicht. 80 bis 85 Prozent der Insassen sind in unseren Betrieben beschäftigt“, erklärt Oberstleutnant Gerhard Derler, der stellvertretende Leiter der Karlau, wie das größte steirische Gefängnis, in dem die Schwerverbrecher untergebracht sind, im Volksmund genannt wird.