Bundeshauptstadt als Pionierin bei E-Mobilität

Altkanzler Kurz spricht über Umwelt und Innovation

So wird auch Altkanzler Sebastian Kurz am 17. Juni (um 14 Uhr) die Wiener Elektrotage besuchen, um dort beim Wirtschaftstalk über Umwelt und Innovation zu sprechen: „Ein starker Wirtschaftsstandort und der Schutz unserer Umwelt darf kein Widerspruch sein. Ein respektvoller Umgang mit der Schöpfung ist zentral. Um gleichzeitig unseren Wohlstand zu erhalten, müssen wir auf Innovation und Fortschritt setzen. Neue Technologien, insbesondere erneuerbare Energien, bringen wirtschaftliche Stärke, schützen das Klima und schaffen Arbeitsplätze in Europa.“