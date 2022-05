Christina Baha: Flucht in Betongold

Bei einer Inflationsrate von 7,2 Prozent kann sich wohl jedes Milchmädchen ausrechnen, was aus den 295 Milliarden Euro österreichischer Sparguthaben innerhalb eines Jahres geworden ist. Und wie viel Kaufkraft sich in Luft aufgelöst hat. De facto scheint eine schonungslose Diskussion über den Euro unausweichlich. Er wurde durch die Geldschwemme weichgespült. Und trat die Flucht in Beton an.