Tiroler Alm in Flammen: Senner rettete 20 Kühe

Schwieriger Feuerwehreinsatz am Samstagvormittag im Tiroler Alpbachtal (Bezirk Kufstein): Auf der Ebnetalm in rund 1400 Metern Seehöhe brach aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Der Wirtschaftstrakt brannte komplett nieder. Der Senner konnte vor Eintreffen der Florianis 20 Kühe in Sicherheit bringen - er musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.