„Goodfellas“-Star Ray Liotta unerwartet verstorben

„Goodfellas“ öffnete viele Türen in Hollywood

Liotta war unter anderem für seine Rolle als Henry Hill im Gangster-Film „Goodfellas“ bekannt, in dem er 1990 mit Robert De Niro und Joe Pesci vor der Kamera stand. Die Rolle in dem Scorsese-Film öffnete ihm in Hollywood viele Türen, er war später unter anderem in „Cop Land“, „Unforgettable“, „Wild Hogs“ und, an der Seite von Johnny Depp, im Thriller „Blow“ zu sehen.