Stromboli: Dreharbeiten lösten Waldbrand aus

„Wir stehen in ständigem Kontakt mit der Feuerwehr und der Forstbehörde, die wir vom ersten Moment an aktiviert haben. Unser erstes Anliegen war es, Menschen und Objekte in Sicherheit zu bringen, danach werden die Carabinieri ihre Erhebungen durchführen und die Ergebnisse den zuständigen Behörden mitteilen“, sagte Marco Giorgianni, Bürgermeister der Insel Lipari, zu der Stromboli gehört.