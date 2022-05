Mit Krücken versucht Radfahrerin auszurauben

„Ich schäme mich und es tut mir leid.“

Der Angeklagte konnte sich bei der ersten Verhandlung im Juli an nichts erinnern: „Ich schäme mich und es tut mir leid.“ Alkohol mache ihn normalerweise lustig, kuschel- und liebes bedürftig – was zum Tatzeitpunkt offensichtlich nicht der Fall war. Zeugen schilderten: „Mir kam vor, der Angeklagte war abwesend und wusste nicht, was er tut.“ Richterin Andrea Steffan gab ein Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit in Auftrag.