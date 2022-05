Bierprozess in Graz: „Gar nicht lustig samma“

Die Urteile im steirischen Bierprozess um den gestohlenen Gerstensaft sind gefallen. „Dass es ein Kontrollversagen in der Brauerei gegeben hat, leuchtet uns allen ein“, betont Staatsanwalt Benedikt Petzner am Mittwoch in seinen Schlussworten. „Mangelnde Kontrolle berechtigt aber nicht zu jahrelangen Diebstählen.“ Vier Angeklagte wurden freigesprochen, für die restlichen elf gab es (nicht rechtskräftige) Schuldsprüche.