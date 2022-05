Bier-Prozess: „Wir zählen Produkte jetzt täglich“

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess um einen groß angelegten Bierdiebstahl in der Brauerei Puntigam fortgesetzt worden. Den mittlerweile noch 18 Angeklagten wird vorgeworfen, von 2009 bis 2017 einwandfreies Bier als Bruchware deklariert und unter der Hand verkauft zu haben. Als Zeuge war diesmal der Logistik-Chef der Brauunion in Graz geladen. „Wir zählen bestimmte Produkte jetzt täglich“, beschrieb er.