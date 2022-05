Milow: „Egal wie, wir können alles schaffen“

Düstere Facetten

Milow fand in den letzten zwei Jahren die richtige Balance zwischen Physis und Psyche. Erstmals in seiner Karriere war er aufgrund der erzwungenen Untätigkeit mental ausgelaugt, körperlich aber topfit. „Jetzt, wo es auch wieder Konzerte gibt, bin ich zum Glück auch wieder physisch am Ende“, lacht er und erfreut sich des Lebens. „Nice To Meet You“ war anfangs gar nicht als Albumtitel gedacht, hat sich dann aufgrund der Lage aber perfekt ergeben. Einerseits geht es darum, dass man sich nach Jahren der Isolation eben endlich wieder trifft und auf sich freut, andererseits ist der Titelsong ein sehr persönlicher, der sich um seine Vaterrolle und seine zwei Kinder dreht. Eine für den privat so verschlossenen Milow ziemlich große Überraschung.