Franzose balanciert auf Seil zum Mont Saint-Michel

Paulin: „Eine sehr intensive Erfahrung“

„Manchmal war es viel schwieriger als ich es mir vorgestellt hatte, und manchmal lief es einfach und war leicht. Es ist eine sehr intensive Erfahrung. In zwei Stunden habe ich viele Gefühle durchlebt, und das ist immer noch so. Ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt auf dem Mont Saint-Michel bin und diesen Rekord aufgestellt habe“, so Paulin nach dem Abenteuer.