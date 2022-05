Altach verstärkt sich mit zwei EM-Teilnehmerinnen

Horvat nächste Rückkehrerin

Wie schon Anna Bereuter kehrt auch Sabrina zurück in die Heimat. Die mittlerweile 24-Jährige begann in der Jugend des FC Höchst mit dem Fußballspielen und wechselte 2012 zum FC Staad in die Schweiz. Vier Jahre darauf wurde sie zum ersten Mal als Vorarlbergs Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, 2018 folgte Auszeichnung Nummer zwei. In der Zwischenzeit spielte Horvat für den FC Basel, setzte im selben Jahr jedoch den Schritt in die deutsche Bundesliga und heuerte bei Werder Bremen an. Hier agierte sie 12 Monate Seite an Seite mit Julia Kofler, im Sommer 2019 dann der Wechsel nach Köln. Bei beiden deutschen Vereinen stellte Horvat eine absolute Leistungsträgerin dar, 54 Partien in der Bundesliga unterstreichen ihr Talent.