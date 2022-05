Im neunerhaus ist grenzenlose Tierliebe spürbar

Um diese so wichtige Anlaufstelle auch in Zukunft zu sichern, ist das neunerhaus auf Spenden angewiesen. Denn die Folgen des Kriegs in der Ukraine fordern das Team zusätzlich. Viele Vertriebene haben ihre treuen Vierbeiner mit im Gepäck und möchten sie ebenfalls gut versorgt wissen. Die Nachfrage ist enorm, die Warteschlangen im Rahmen der Öffnungszeiten kaum bewältigbar. So hat sich die Anzahl der veterinärmedizinischen Behandlungen in den letzten beiden Monaten fast verdreifacht.