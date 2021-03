Hilfe für Mensch und Tier im neunerhaus

An drei Tagen die Woche kümmern sich in der „Tierärztlichen Versorgung neunerhaus“ in Wien Margareten über 50 ehrenamtliche Tierärzte sowie Assistenten liebevoll um die tierischen Begleiter von wohnungs- und obdachlosen Menschen. 2020 behandelte das Teamüber 1800 Kleintiere unentgeltlich.