3-Punkte-Plan soll leistbares Wohnen sichern

Weltweite Rohstoffknappheit, Corona und Ukrainekrieg: Auch der Wohnbau hatte es schon einmal leichter. Den negativen Vorzeichen zum Trotz ist es in Niederösterreich aber gelungen, den Anteil von gemeinnützigen Projekten annähernd stabil zu halten. Mehr noch: „Der leichte Anteilsrückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Privaten noch mehr gebaut haben“, sagt Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein vom Institut Economica. Er wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger eingeladen, um das Fundament für einen neuen Drei-Punkte-Plan zum leistbaren Wohnen zu bilden. Und seine Ausführungen waren voll des Lobes: So werde Niederösterreich in diesem Bereich nur vom traditionell starken Burgenland übertroffen.