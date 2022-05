Verfassungsexperte: Queen wird sicher nie abdanken

Edward VIII. sei 1936 „faktisch gezwungen gewesen abzudanken, weil er eine Amerikanerin - Wallis Simpson - heiraten wollte, die zweifach geschieden war, und zu der Zeit war das für die Gesellschaft und die Regierung inakzeptabel“, ruft der Rechtsprofessor vom University College London und Herausgeber des Buches „The Role of Monarchy in Modern Democracy“ im APA-Gespräch in Erinnerung. „Und ich glaube, in den Augen der königlichen Familie war das Verhalten Edwards VIII. egoistisch.“ Elizabeth II. habe als Monarchin stets „ungemein gewissenhaft“ all ihre Pflichten erfüllt.