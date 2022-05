What? Queen steigt der Queen wieder aufs Dach!

Königlicher Nachtisch

London soll dabei zwar Zentrum sein. Feste sind aber in allen Landesteilen geplant. Auf einer Internetseite kann man nach Feiern in der Nähe suchen oder sogar eigene Pläne anmelden. Seit Monaten gibt es landesweit Aktionen, um die Queen zu ehren. So kürte der Palast in einem Wettbewerb einen königlichen Nachtisch - es siegte ein mehrschichtiges Zitronen-Amaretto-Trifle.