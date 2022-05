Queen besuchte überraschend neue Elizabeth Line

Die 96-Jährige begleitete am Dienstag in strahlend gelbem Mantel ihren Sohn Prinz Edward (58) zu dem Termin am Londoner Bahnhof Paddington und zeigte sich lächelnd den Kameras. Erst vor einer Woche hatte die Queen erstmals seit Jahrzehnten ihre traditionelle Rede zur Parlamentseröffnung nicht halten können.