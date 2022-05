„Lage weiter positiv“: Wieder weniger Arbeitslose

Trotz Ukraine-Krieg, Lieferkettenproblemen und hohen Energiepreisen sei die Lage am Arbeitsmarkt „weiterhin positiv“, so der Arbeits- und Wirtschaftsminister am Dienstag. Nach dem Rücktritt von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Anfang Mai erhielt Kocher auch die Wirtschaftsagenden.