Mit Qualifizierung gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Anstieg der älteren Langzeitarbeitslosen

Die Daten zeigen, dass sich vor allem bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Jobsuche schwieriger gestaltet. So stieg der Anteil der Arbeitslosen über 50 Jahren gegenüber 2020 von 32,3 Prozent auf 36,2 Prozent. Die höchste Arbeitslosenquote gibt es bei der Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen mit 10,9 Prozent, wobei hier der Geschlechterunterschied gravierend ist. So beträgt die Quote bei den Männern 13,5 Prozent und bei den Frauen 3,1 Prozent. Mehr als die Hälfte aller Langzeitarbeitslosen fallen in die Gruppe der über 50-Jährigen. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Langzeitarbeitslosen dieser Altersgruppe um +25,5 Prozent auf 4.616. Insgesamt betrug die Zahl der Langzeitarbeitslosen 8.384 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um +27,6 Prozent erhöht. Wirft man einen näheren Blick auf die vorherrschenden Bildungsabschlüsse, so zeigt sich, dass 40,5 Prozent der steirischen Arbeitslosen keine Ausbildung hatten, die über eine Pflichtschule hinausreicht.