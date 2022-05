Fahrschul-Mitarbeiterin fälschte im großen Stil

Vom Covid-Nachweis bis zum Führerschein - 48 Straftaten geklärt

Vorgeworfen wird der 39-Jährigen die Fälschung von Antigen- und Antikörpertests, digitalen Impfzertifikaten sowie Vakzine-Aufklebern für den Impfpass in zumindest 15 Fällen. Diese fertigte sie mit Hilfe eines Grafikprogramms am Firmen-PC an. Die Fälschungen verwendete sie selbst, als auch nahestehende Verwandte als Nachweis.