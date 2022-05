WHO-Chef Tedros stellt sich zur Wiederwahl

Tedros: „Bin Kind des Krieges“

Zuletzt hatte sich Tedros bei der Jahreskonferenz der WHO als „Kind des Krieges“ bezeichnet. „Die eine Medizin, die am meisten benötigt wird, kann die WHO nicht verabreichen: Frieden“, so der 57-Jährige, nachdem einige Staats- und Regierungschefs in Reden ebenfalls betont hatten, dass globale Sicherheit und Gesundheit Hand in Hand gehen. Nicht nur in der Ukraine gäbe es Krieg, sondern auch in Afghanistan, Jemen, Somalia, Südsudan, Syrien und in seinem von Konflikten heimgesuchten Heimatland Äthiopien.