Diese Geburtstagsgeschenke sorgen für große Freude

Die Feier des Geburtstages stammt aus der Antike (Ägypten, Rom, Athen). Zuerst wurden nur die Geburtstage der Könige (Pharaonen) gefeiert, später die der Aristokraten und allmählich verbreitete sich der Gebrauch auch unter den einfacheren Menschen. Bei den Griechen und Römern wurden Schutzgeister beschworen, um die gefeierte Person vor Schlechtem zu bewahren. Geburtstagsgeschenke stellten dabei ein Opfer an den Schutzgeist dar. Im Christentum verbreitete sich der Geburtstag vor allem nach der Gründung der Reformation rasch, Geburtstage wurden zunächst eher in protestantischen Gebieten etwas Spezielles, während im katholischen Raum bevorzugt der Namenstag gefeiert wurde. Erst in jüngerer Zeit hat sich auch unter Katholiken die Feier des Geburtstages durchgesetzt.