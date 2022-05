Tote Maden in Brot: Ekel-Alarm um Wiener Diskonter

Gekauft hatte die junge Frau das fertig geschnittene Weißbrot in einem Lebensmitteldiskonter im 23. Bezirk. „Am Donnerstag habe ich es gekauft und nichts gemerkt, am Freitag sind uns dann die Maden aufgefallen“, so die Frau zur „Krone“. „Sie waren tot und klebten am Brot in der Verpackung, ist also nicht nach dem Versiegeln in die Verpackung gelangt.“