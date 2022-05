Getrübte Aussichten und Anstieg bei Konkursen

Getrübt sich die Aussichten für die Wirtschaft. Nicht zuletzt durch hohe Energiekosten, Inflation oder Lieferkettenprobleme: Belegt wird das auch durch die aktuelle Insolvenzentwicklung sowie einer Mittelstandsanalyse, einer Befragung von rund 1400 Klein- und Mittelbetrieben. Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Gläubigerschutzverbandes Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), präsentierte beides beim Wirtschaftsparlament in Eisenstadt. Sein Fazit: „Ich kann mich nicht erinnern, dass in so kurzer Zeit so viele Probleme auf die Wirtschaft hereingeprasselt sind.“