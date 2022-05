Ex-ZiB-Moderatorin nimmt Frau aus der Ukraine auf

Gerlinde Maschler hat „die furchtbaren Berichte aus der Ukraine nicht ertragen“ und „musste diesen armen Menschen einfach helfen“. Nachdem die gebürtige Burgenländerin sechsmal in der Notschlafstelle der Messe Wien bei der Registrierung der Flüchtlinge geholfen hatte, fasste sie den Entschluss, jemanden in ihrer Wohnung aufzunehmen. „Viele spenden, und das ist gut so. Aber wer daheim Platz hat, sollte ihn auch zur Verfügung stellen. So kann man die Fluchterlebnisse sicher besser verarbeiten als in deprimierenden Massenunterkünften.“